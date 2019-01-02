Ces 2019'a Türk Yazılım Damga Vuracak

8-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda DOF Robotics Türk yazılımı olan ödüllü ürünü Hurricane 360'ı sergileyecek.

Fuara damga vurmayı hedefleyen DOF Robotics, Robotik teknoloji sektörüne büyük yenilik getiren, 7'inci eksen olarak, kendi etrafında 360 derece dönen Hurricane 360'ı CES 2019 Las Vegas'ta tüketicisi ile buluşturacak.

ROBOTİK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE BÜYÜK YENİLİK

Geliştirdiği robot teknolojileriyle başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürünler ihraç eden DOF Robotics, geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı CES 2019 fuarına, Robotik Teknoloji ve Eğlence Sektörüne büyük yenilik getiren ürünü Hurricane 360 VR ile katılacak.

DOF Robotics, Hurricane 360 VR ürünü ile son olarak CES'ten "Arttırılmış Sanal Gerçeklik (Virtual and Augmented Reality Products) kategorisinde İnovasyon Ödülü (Innovation Awards)" alarak birkez daha yurt dışında Türkiye'yi başarı ile temsil etti.

"HER ULUSLARARASI PLATFORMDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Marvel Studios, Universal Studios ve dünyaca ünlü bir çok marka ile çalışan DOF Robotics, ülkemizi yurtdışında yüzde 100 yerli yazılım kullanarak temsil ediyor. CES 2019'da geliştirdikleri yerli teknolojiyle ülkemizi temsil etmekten dolayı oldukça gururlu ve mutlu olduklarını söyleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "İmkân bulduğumuz her platforma ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz eşsiz yazılımlarla eğlence sektörüne bu güne kadar birçok ürün kazandırdık" şeklinde konuştu.