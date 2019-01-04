Son Dakika Haberleri: Ces 2019 Başlıyor | Monster Abra A5 Kutudan Çıkıyor

Ces 2019 Başlıyor | Monster Abra A5 Kutudan Çıkıyor

1 saat önce

#CES #CES2019Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES bu yıl 8-11 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor.

#CES #CES2019

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES bu yıl 8-11 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen fuara resmi olarak katılan yayınlardan biri olarak en yeni teknoloji haberlerini sizler için yerinde takip edeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:29 Kaynak: Youtube

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