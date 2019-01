Ces 2019'da Tanıtılan, Hepsi Birbirinden İlginç ve İlgi Çekici 10 Ürün

Teknoloji artık hayatın her alanına giriyor. Son teknoloji ürünlerin sergilendiği CES 2019'da yer alan bazı ürünler insanın ağzını açık bırakırken, bazı ürünler ise "Yaniii, şimdi buna çok da gerek yoktu sanki." dedirtiyor.1) Katlanabilir TelevizyonCES 2019'da katlanabilir televizyonlar olacağı önceden de konuşuluyordu. LG Signature OLED TV R tek tuşla indirilip kaldırılabilen, yüksekliği ayarlanabilir bir televizyon. Cihazda Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 ve HomeKit desteği de bulunuyor. Bu televizyonu komple kapatarak müzik sistemi olarak kullanmak da mümkün.2) Samsung 75 İnç Microled 4K TVGeçtiğimiz yıl tanıtılan ve bu sene de devamı gelen, Samsung'un devasa microled televizyonları 'The Wall'ların bu küçültülmüş versiyonu sadece 75 inç, yani aşağı yukarı bir tek kişilik bir yatak kadar. Evinize alıp götürebileceğiniz bu televizyon, Samsung'un QLED teknolojisini OLED ile birleştirerek yeni bir televizyon teknolojisi yaratmayı amaçlıyor.3) Çamaşır Katlama MakinesiGeçtiğimiz yılda da fuarda yer alan Foldimate çamaşır katlama makinesi bu sene geri döndü ancak bu sene büyük bir farkla; çalışan bir prototip de getirmişler. Cihaza yerleştirilen tshirti beş saniye sonra aşağıdan katlanmış olarak alabiliyorsunuz. Cihazın satış bilgileri henüz açıklanmadı ancak firma cihazın maliyetlerini düşük tutmaya çalıştığını söylüyor. Foldimate ile tüm kıyafetleri katlamak mümkün ancak yatak örtüsü gibi büyük parçaları ve bebek kıyafeti gibi küçük parçaları katlayamıyor.4) ASUS ROG MothershipASUS'un bu göz alıcı cihazı bir oyun bilgisayarı - tableti - yüzeyi -bişeyi. Kendine has bir cihaz olarak görebileceğimiz ROG mothership, bir oyun laptopu ancak ekran ile klavyeyi ayırmak mümkün. 173 inçlik ekrana sahip olan cihaz bu yılın ilk yarısında piyasada olacak.5) LG Cinebeam Laser 4KDuvara çok kısa bir mesafeden görüntü yansıtabilen 4K görüntü verebilen bu LG projeksiyon cihazı, 2019 yılının alanında öne çıkan ürünlerinden birisi. 90 inç görüntü için 5, 120 inç görüntü için ise 17 cm mesafeye ihtiyaç duyan bu cihaz, 2500 lümenlik yansıtma gücüne sahip. Cihazı kumandayla ya da sesle kontrol etmek mümkün.6) Akıllı TuvaletAmazon Alexa ile konuşmadan tuvaletini yapamayanlar için Alexa desteği de sunan bu klozetler; oturak ısıtması, sifon kontrolü, temizleme/kurulama fonksiyonlarının yanında değişen ışıkları, hoparlörleri ve interaktif, renk değiştiren ışıklar gibi fonksiyonlara sahip. Kohler fuarda sesli komutla aydınlatılan, sesli asistan desteği sunan bir de ayna sergiliyor. Hala üç deniz kabuğunun ne işe yaradığını açıklayan yok ama. Siz siz olun girmeden tuvalet kağıdını kontrol edin, Alexa'dan sipariş de verseniz o tuvalet kağıdı hemen gelmez.7) LG Cloi SuitBotLG'nin bu cihazı, işyeri yaralanmalarının önüne geçmeyi amaçlayan, bacak ve bel bölgesini destekleyen bir dış iskelet. LG bu ürünlerin yakın zamanda ticari hale geleceğine inanıyor.8) Netatmo Akıllı ZilApple'ın akıllı ev teknolojisi HomeKit'e uyumlu ürünler üretmeye devam eden akıllı ev ürünleri üreticisi Netatmo, toz ve suya dayanıklı, yüz tanıma teknolojisine sahip, 160 derece görüş alanı olan bu akıllı zili fuarda sergiliyor. Akıllı zil kızılötesi ve gece görüş özelliklerine de sahip. Ayrıca zil, kapınıza gelen herkesin fotoğrafını da çekiyor ve bu resimleri daha sonra görebiliyorsunuz.9) Matrix Powerwatch 2Matrix Powerwatch, adından da anlaşılabileceği gibi kendi serisindeki ikinci ürün. Yine de hala çok etkileyici. Temel olarak termoelektrik şarj ve güneş enerjisiyile şarj özelliklerini birleştiren bu akıllı saati kullanmak için şarj etmeniz gerekmiyor. Bu saatler üçüncü parti uygulama çalıştırmıyor, aramalara cevap vermek ya da mesaj atmak için de kullanılmıyor. Saatte GPS, nabız ölçer, fitness ve adım sayar var.10) Heatworks İkili KarafKaraf, sürahinin küçüğüne verilen isimdir. Bu karaf Ohmic Array adlı bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde karaf su moleküllerinin titreşim hızlarını değiştirerek çok çok hızlı suyu ısıtıp soğutabiliyor. Zaten kettleda suyun kaynamasını beklemek mi kaldı, yıl olmuş 2019…Böyle diyoruz ama ürün ancak 2019 sonunda piyasaya çıkacak, fiyatı ise 200 doların biraz daha altında olacak.