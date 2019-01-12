Ces 2019 İçin Numarine ve Furrion'dan Dev İşbirliği...

Amerika Birleşik Devletlerinin Las Vegas şehrinde gerçekleşen ve dünya teknoloji firmalarının en son teknolojik ürünlerini sergiledikleri CES 2019 fuarında Furrion firması ile Numarine bir ilki gerçekleştirdi. Furrion markasının en son teknolojik ekipmanları ile donatılan Numarine motoryatını CES 2019'da sergilenmek üzere hazırladılar. Okyanustan kilometrelerce uzakta Nevada çölü ortasında gerçekleşen bu büyük fuar sırasında teknoloji meraklıları bu projeyi ilk kez gezerek büyük ilgi gösterdiler.

"Numarine markamız ile bu çapta büyük ve kendi alanımız dışında bir fuar da ilk defa yer aldık" diyen Numarine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Malaz; "Furrion gibi ileri teknoloji araştırmaları ve yatırımları yapan bir markanın bizi tercih etmesi, teknelerimizde kullanmakta olduğumuz teknoloji ile kendi teknolojilerini birleştirmek istemeleri bizi çok onurlandırdı." dedi.

Kurulduğu ilk günden itibaren, Türkiye'de Yatçılık Sektörünün standartlarını değiştiren ve kendisi ile birlikte Türk tekneciliğini ileriye taşımayı kendine misyon edinen Numarine markası, kendi ekibi ile, tamamen Türk işçisinin yüzde yüz Türk sermayesi ile üretiliyor.

İlk yıllarda üretilen iki modelden onbir modele çıkan ürün gamı, Brezilya'dan Amerika'ya, Hong Kong'dan Sydney'e dünyanın her denizinde yüzen yaklaşık 150 adet yatı ile Numarine Türk tekneciliğinin en önemli yüzü olmuştur. Özellikle son beş yıldır gerçekleşen yeni modellerin tasarımı, üretimi ve yapılan yatırım hamleleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken bir Türk Markası olan Numarine, Ömer Malaz liderliğinde çalışmalarına devam etmekte ve Türk Tekneciliğini Avrupa'nın en bilinen ilk beş markasından biri haline getirme amacını gerçekleştirmek için durmadan çalışmaktadır.

Furrion, Numarine 'Adonis' İle Açık Denize Lüks Kavramını Getiriyor

Araç ve denizcilik pazarında, tüketici odaklı inovatif ürün ve çözümler konusunda dünya lideri olan Furrion, konsept filosunun baş tacı 78 feet'lik özelleştirilmiş bir Numarine yatı olan Adonis'iilk olarak CES 2019'da sergiledi.

Furrion, su üzerinde yepyeni bir deneyim oluşturmak için Numarine ile işbirliği yaptı. Furrion'un donanım ve yazılım çözümleri, prestij sahibi tekne inşası ile birleşerek, tasarım, sanat ve ileri teknoloji konusunda bir ustalık eseri ortaya çıkardı.

İlk kez CES'te bir yat sergilendi ve bu fuarda denizcilik konsepti görünürlüğünün de genişlemesi anlamınageliyor. Numarine, Adonis, lüksü fütüristik inovasyonlar ve yapay zeka ile birleştiren lüks bir akıllı yat. Bu Numarine yatı, görsel ve işitsel elektroniklerden mutfak aletlerine, kameralı gözlem ve görüntülemeye kadar Furrion teknolojilerinin en iyilerini barındırıyor.

Furrion'un Ortak Kurucusu ve Pazarlama Müdürü Matt Fidler, "Konsept filomuz bize inovasyonumuzu her yerde gösterebilme esnekliği veriyor ve Numarine Adonis'i burada, CES 2019'da tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Furrion'un tarihi denizciliğe dayanıyor ve şimdi teknolojiden, tasarımdan ve fütüristik inovasyonlardan en iyilerini birleştirip başkalarının sunabileceğinden çok daha farklı bir deneyim sunabiliyoruz. Sanal konsiyerjimizin yapay zekaya eklenmesiyle birlikte Angel, internet bağlantısı olmadan da tüketiciye daima mevcut olan bir asistanlık sunuyor." dedi.