Ces 2019 Lenovo Yoga Book C930
25 dakika önce
#CES #CES2019 #LENOVOABD'de düzenlenen CES tüketici elektroniği fuarında gördüğümüz bir diğer ilginç ürün Lenovo Yoga Book C930 oldu.
#CES #CES2019 #LENOVO ABD
'de düzenlenen CES tüketici elektroniği fuarında gördüğümüz bir diğer ilginç ürün Lenovo
Yoga Book C930 oldu. Geçen yıl tanıtılan bilgisayar iki ekrana sahip. Biri standart diğeri ise e-ink teknolojisini kullanan bu bilgisayarda e-ink ekranı yazı yazmak ya da e-kitap okumak için de kullanabiliyorsunuz.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:48 Kaynak: Youtube
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