Son Dakika Haberleri: Ces 2019 Lenovo Yoga Book C930

Ces 2019 Lenovo Yoga Book C930

25 dakika önce

#CES #CES2019 #LENOVOABD'de düzenlenen CES tüketici elektroniği fuarında gördüğümüz bir diğer ilginç ürün Lenovo Yoga Book C930 oldu.

#CES #CES2019 #LENOVO

ABD'de düzenlenen CES tüketici elektroniği fuarında gördüğümüz bir diğer ilginç ürün Lenovo Yoga Book C930 oldu. Geçen yıl tanıtılan bilgisayar iki ekrana sahip. Biri standart diğeri ise e-ink teknolojisini kullanan bu bilgisayarda e-ink ekranı yazı yazmak ya da e-kitap okumak için de kullanabiliyorsunuz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:48 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Lenovo, Genel
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