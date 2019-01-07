Son Dakika Haberleri: Ces 2019 | Süper İnce, Süper Havalı Acer Swift 7 Elimizde!

Ces 2019 | Süper İnce, Süper Havalı Acer Swift 7 Elimizde!

1 saat önce

#CES #CES2019 #AcerBilgisayar üreticisi Acer'ın en yeni modeli olan Swift 7 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıtıldı.

#CES #CES2019 #Acer

Bilgisayar üreticisi Acer'ın en yeni modeli olan Swift 7 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıtıldı. Sadece 890 gram ağırlığındaki bilgisayar 14 inç dokunmatik ekranı, 3 adet USB Type_c bağlantısı, bu bağlantıları genişletmek kullanılan USB Type-C aksesuarı ve havalı görünümü ile dikkat çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:18 Kaynak: Youtube

Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, Swift, Acer, Ekonomi
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