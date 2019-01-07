Bilgisayar üreticisi Acer'ın en yeni modeli olan Swift 7 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıtıldı. Sadece 890 gram ağırlığındaki bilgisayar 14 inç dokunmatik ekranı, 3 adet USB Type_c bağlantısı, bu bağlantıları genişletmek kullanılan USB Type-C aksesuarı ve havalı görünümü ile dikkat çekiyor.