Ces 2019 | Süper İnce, Süper Havalı Acer Swift 7 Elimizde!
1 saat önce
#CES #CES2019 #AcerBilgisayar üreticisi Acer'ın en yeni modeli olan Swift 7 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıtıldı.
#CES #CES2019 #Acer
Bilgisayar üreticisi Acer'ın en yeni modeli olan Swift 7 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıtıldı. Sadece 890 gram ağırlığındaki bilgisayar 14 inç dokunmatik ekranı, 3 adet USB Type_c bağlantısı, bu bağlantıları genişletmek kullanılan USB Type-C aksesuarı ve havalı görünümü ile dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:18 Kaynak: Youtube
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