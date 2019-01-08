Ces 2019 | Uygun Fiyatlı Bilgisayar Acer Chromebook 315
1 saat önce
CES fuarında tanıtılan Acer Chromebook 315, uygun fiyatı ve AMD işlemcisi ile dikkat çeken bir model. Dünyanın ilk AMD işlemcili Chromebook bilgisayarı olan bu yeni model, dokunmatik ya da dokunmatik olmayan ekran seçeneği ile satılıyor.
CES fuarında tanıtılan Acer
Chromebook 315, uygun fiyatı ve AMD işlemcisi ile dikkat çeken bir model. Dünyanın ilk AMD işlemcili Chromebook bilgisayarı olan bu yeni model, dokunmatik ya da dokunmatik olmayan ekran seçeneği ile satılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:54 Kaynak: Youtube
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