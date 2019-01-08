Son Dakika Haberleri: Ces 2019 | Uygun Fiyatlı Bilgisayar Acer Chromebook 315

Ces 2019 | Uygun Fiyatlı Bilgisayar Acer Chromebook 315

1 saat önce

CES fuarında tanıtılan Acer Chromebook 315, uygun fiyatı ve AMD işlemcisi ile dikkat çeken bir model. Dünyanın ilk AMD işlemcili Chromebook bilgisayarı olan bu yeni model, dokunmatik ya da dokunmatik olmayan ekran seçeneği ile satılıyor.

CES fuarında tanıtılan Acer Chromebook 315, uygun fiyatı ve AMD işlemcisi ile dikkat çeken bir model. Dünyanın ilk AMD işlemcili Chromebook bilgisayarı olan bu yeni model, dokunmatik ya da dokunmatik olmayan ekran seçeneği ile satılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:54 Kaynak: Youtube

Acer, Genel
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