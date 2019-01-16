Son Dakika Haberleri: Ces 2019 Vlogu: Las Vegas'ta Neler Oldu?

Ces 2019 Vlogu: Las Vegas'ta Neler Oldu?

1 saat önce

#CES #CES2019Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 kapsamında bulunduğumuz Las Vegas'ta neler oldu.

#CES #CES2019

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 kapsamında bulunduğumuz Las Vegas'ta neler oldu. Hakkı Alkan ve Erdi Özüağ'ın görüşlerini aktardığı Las Vegas vlogumuzda hem şehir hem de fuar hakkında faydalı bilgiler bulacaksınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:48 Kaynak: Youtube

Las Vegas, Genel
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