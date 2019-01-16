Ces 2019 Vlogu: Las Vegas'ta Neler Oldu?
1 saat önce
#CES #CES2019Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 kapsamında bulunduğumuz Las Vegas'ta neler oldu.
#CES #CES2019
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 kapsamında bulunduğumuz Las Vegas
'ta neler oldu. Hakkı Alkan
ve Erdi Özüağ'ın görüşlerini aktardığı Las Vegas vlogumuzda hem şehir hem de fuar hakkında faydalı bilgiler bulacaksınız.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:48 Kaynak: Youtube
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