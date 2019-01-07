Ces 2109 | En İnce Oyun Bilgisayarı Asus Zephyrus Gx701gx
19 dakika önce
#CES #CES2019 #AsusABD'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor.
#CES #CES2019 #Asus ABD
'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor. Bunlardan biri olan Asus
dünyanın en ince 17.3 inç oyun bilgisayarını tanıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:49 Kaynak: Youtube
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