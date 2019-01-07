Son Dakika Haberleri: Ces 2109 | En İnce Oyun Bilgisayarı Asus Zephyrus Gx701gx

Ces 2109 | En İnce Oyun Bilgisayarı Asus Zephyrus Gx701gx

19 dakika önce

#CES #CES2019 #AsusABD'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor.

#CES #CES2019 #Asus

ABD'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor. Bunlardan biri olan Asus dünyanın en ince 17.3 inç oyun bilgisayarını tanıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:49 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Asus, Ekonomi
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