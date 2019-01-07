Ces 2109 | Şık ve Güçlü: Asus Zenbook S13 Ux392
36 dakika önce
#CES #CES2019 #AsusABD'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor.
#CES #CES2019 #Asus ABD
'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor. Bunlardan biri de Asus
cephesinden geliyor. Asuss Zenbook S13 UX392, magnezyum alüminyum karışımı yekpare gövdesi, 13.9 inç Fulll HD ekranı, 1.1 kilogram ağırlığı ve gelişmiş özellikleriyle şıklık, hafiflik ve performansı bir arada görmek isteyenlere hitap ediyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:54 Kaynak: Youtube
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama
Son Dakika! Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil
İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor
Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu