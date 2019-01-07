Son Dakika Haberleri: Ces 2109 | Şık ve Güçlü: Asus Zenbook S13 Ux392

Ces 2109 | Şık ve Güçlü: Asus Zenbook S13 Ux392

36 dakika önce

#CES #CES2019 #AsusABD'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor.

#CES #CES2019 #Asus

ABD'de düzenlenen CES 2019 öncesinde markaların yeni model duyuruları devam ediyor. Bunlardan biri de Asus cephesinden geliyor. Asuss Zenbook S13 UX392, magnezyum alüminyum karışımı yekpare gövdesi, 13.9 inç Fulll HD ekranı, 1.1 kilogram ağırlığı ve gelişmiş özellikleriyle şıklık, hafiflik ve performansı bir arada görmek isteyenlere hitap ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:54 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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