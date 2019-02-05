Son Dakika Haberleri: Ces'te İnovasyon Ödülü Alan Hurricane 360 İstanbul'da

Ces'te İnovasyon Ödülü Alan Hurricane 360 İstanbul'da

1 saat önce

DOF Robotics, Las Vegas'taki CES 2019'un ardından bu kez İstanbul'da düzenlenecek ATRAX'a da damga vurmaya hazırlanıyor.

Ces'te İnovasyon Ödülü Alan Hurricane 360 İstanbul'da, System.String[]

DOF Robotics, 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX'da yüzde yüz Türk yazılımına sahip, tamamı İstanbul Esenyurt tesislerinde üretilen ödüllü ürünü Hurricane 360'ı bu kez Türkiye'de görücüye çıkaracak.

Türk mühendislerinin geliştirdiği tamamı yerli ve milli teknolojileri Avrupa, Asya ve Amerika'ya ihraç eden DOF Robotics, ödüllü ürünü Hurricane 360'ı Eğlence–Etkinlik, Park–Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX'da sergileyecek. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'a yüzde 100 yerli yazılımla geliştirdiği ödüllü ürünü Hurricane 360 ile damgasını vuran DOF Robotics, bu kez geliştirdiği teknolojileri İstanbul'da Türk Halkı ve tüm uluslararası katılımcılar ile buluşturacak.

Sektörün önde gelenleri bu fuarda…

Eğlence, park ve rekreasyon sektöründe fuar boşluğunu dolduran ATRAX, bu yıl yedinci kez gerçekleştirilecek. Eğlence endüstrisindeki son yenilikleri, teknolojileri, ürün ve projeleri sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla buluşturacak olan ATRAX, 14-16 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak. Uluslararası düzeyde oldukça kapsamlı bir organizasyon olan ATRAX,geçtiğimiz yıl 21 ülkeden 182 firmayı İstanbul'da ağırlayarak dünya çapında sektörün önemli fuarlardan biri olduğunu kanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:04 Kaynak: Bültenler

Hurricane, İstanbul, Güncel
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