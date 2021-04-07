Cesar Azpilicueta'nın İstikrarlı Chelsea Kariyeri
07.04.2021 13:20
Cesar Azpilicueta son 10 yılda Chelsea savunmasının en güvenilir ismi oldu. 2012 yılında Marsilya'dan transfer olan Azpilicueta, Maviler'le Premier Lig, FA Cup, Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Cesar Azpilicueta son 10 yılda Chelsea savunmasının en güvenilir ismi oldu. 2012 yılında Marsilya'dan transfer olan Azpilicueta, Maviler'le Premier Lig, FA Cup, Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.
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