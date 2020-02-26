Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1 - Son Dakika Spor

Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1

36 dakika önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Hüseyin Aylak (xx), Buran Cansız (xx)ADANASPOR: İrfan Can (x) - Mehmet (x), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Savaş (x) (Dk. 46 Roni x), Uğurcan (xx), Diop (xx) (Dk. 80 Hakan Barış), Ahmet (x) (Dk.

Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Hüseyin Aylak (xx), Buran Cansız (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (x) - Mehmet (x), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Savaş (x) (Dk. 46 Roni x), Uğurcan (xx), Diop (xx) (Dk. 80 Hakan Barış), Ahmet (x) (Dk. 77 Utku), Eren (x), Bagayoko (xx), Eze (x)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Gökhan (xx), Alaaddin (xx), Glumac (xxx), Tarık (xx), Nouri (xx) (Dk. 82 Timur), Bahadır (xx) (Dk. 67 Gomis x), Serkan (xxx), Muhammed (xx), Bentley (xx), Gimbert (xx) (Dk. 89 Mücahit)

GOL: Dk. 34 Glumac (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Diop, Hakan (Adanaspor) - Gökhan, Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

8'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Ümraniyespor'da Serkan çalımlarla çizgiye indi. Serkan'ın ortasında Gimbert, savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Zayıf şutu kaleci İrfan Can çizgi üzerinden çıkardı.

34'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Ümraniyespor'da Serkan ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadaki Mehmet'ten seken topu Nouri aldı ve rakibini geçerek müsait pozisyondaki Glumac'a pas verdi. Glumac, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

39'uncu dakikada orta alanda aldığı topla atağa kalkan Adanaspor'da Diop çalımlarla Ümraniyespor kalesine sokuldu. Diop'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

62'nci dakikada Ümraniyespor'da Gökhan orta sahada topu kontrol etti. Gökhan, Adanasporlu Eren'in kayarak yaptığı müdahalesinde yerde kaldı. Maçın hakemi bu müdahalesinde Eren'e kırmızı kart gösterdi.

67'nci dakikada Ümraniyespor'da orta sahada kazandığı topla ileri çıkan Nouri, defansın arkasına sarkan Serkan'a ara pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

Karşılaşma, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Hakan Barış, İrfan Can, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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