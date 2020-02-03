Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1 - Son Dakika Spor

Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

18 dakika önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk.

Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1, System.String[]

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Diouf)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Fıratcan Üzüm, Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Mujan (Dk. 45 Gomis), Gimbert (Dk. 75 Mücahit Can Akçay)

GOLLER: Dk. 53 Issah, Dk. 84 Cajic (İstanbulspor) - Dk. 90+3 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR : İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Akabueze, Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.


Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yıldırım, Wellington, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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