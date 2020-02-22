Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika Spor

Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0

6 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran EraslanCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (90+2 Emre Kurt), Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 76 Gomis), Nouri, Gimbert (Dk.

Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (90+2 Emre Kurt), Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 76 Gomis), Nouri, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay)


Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Cihan Can, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 73 İshak Çakmak), Cem Ekinci, Madinda (Dk. 65 Hüsamettin Tut), Dialiba, Bokila (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)


Goller: Dk. 45+1 Akabueze, Dk. 81 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Dk. 62 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Dk. 63 Samet Akaydin (Keçiörengücü), Dk. 67 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor)


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Süzen, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:01 
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