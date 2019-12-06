Son Dakika Haberleri: Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1
Son Dakika Spor Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1 - Son Dakika Spor

Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1

6 saat önce

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Bersan Duran (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Hakan (xx), Berkay (xx), Erdal (xxx), Ferhat (xx) (Dk.73 Alperen) Mehmet (xx), Issah (xxx), Sissoko (xx)(Dk.90 Furkan x), Sekidika (xxx), Cemali (xx), Emre (xxx)(Dk.

Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1, System.String[]

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Bersan Duran (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Hakan (xx), Berkay (xx), Erdal (xxx), Ferhat (xx) (Dk.73 Alperen) Mehmet (xx), Issah (xxx), Sissoko (xx)(Dk.90 Furkan x), Sekidika (xxx), Cemali (xx),  Emre (xxx)(Dk. Kıvanç x)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Muharrem (xx), Fernandes (xx), Emre (xx), Gökhan (xx), Timur (xxx), Serkan (xxx)(Dk.88 Muhammed x), Akabueze (xx)(Dk.46 Bahadır xx), Emircan (xx), Lazar (xx)(Dk.89 Nouri x), Gomis (xx)

GOLLER: Dk.25, Dk.41 Emre, Dk.84 Issah (Eskişehirspor) - Dk.65 Serkan (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk.43 Mehmet, Dk.67 Issah, Dk.78 Berkay (Eskişehirspor) - Dk.45 Fernandes, Dk.83 Emircan (Ümraniyespor)

TFF 1'nci lig 14'ncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

8'nci dakikada Gomis, sol çaprazdan ceza sahasına girerek vurdu, top yan ağlarda kaldı.

25'nci dakikada Ferhat'ın frikikten ortasına Emre Ünal kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

31'inci dakikada Muharrem'in sağdan ceza sahasına ortalığı topa, Emre kafayla vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

41'inci dakikada Sekidika çalımlarla ceza sahasına girerek, altı pas üzerinde topu Emre Güral'a verdi. Güral, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

61'inci dakikada Emre'nin ceza sahası dışından sert vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

65'inci dakikada Muharrem'in sağdan ceza sahasına girerek ortaladığı topu Serkan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

80'inci dakika Alperen sol çaprazdan ceza sahasına girdiği gibi sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

84'üncü dakikada Mehmet'in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Issah, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma 3-1'lik skorla noktalandı.


- Eskişehir
Eskişehirspor, Hüseyin Aylak, Berkay Şahin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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