Cesar Grup Ümraniyespor - Hatayspor: 0-0

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

SARI KARTLAR: Timur Temeltaş, Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor) - Rayane, Furkan Şeker, Mirkan Aydın ( Hatayspor

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Cesar Grup Ümraniyespor evinde konuk ettiği Hatayspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 18'e çıkarırken, Hatayspor puanını 21 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

- İstanbul