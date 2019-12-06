Son Dakika Haberleri: Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından
Son Dakika Spor Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika Spor

Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından

6 saat önce

Eskişehirspor'un kendi sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından, System.String[]

Eskişehirspor'un kendi sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, takımın başına geçeli 2.5 ay olduğunu ve her galibiyetin başarı olmadığını söyledi. Daha oynanacak 20 karşılaşma olduğunu ifade eden Demirbakan, "İki kez kongre oldu, yönetim değişti. Fakat o sürede çok büyük bir boşluk oldu. O boşluğu 3 hafta denetleme kurulu yönetti. Burada para toplandı, prim verildi. Ön ayak olanlara, herkese teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim. Belki Eskişehirspor ligden kopacaktı ama ayakta tutular. Bugün kazandık sadece. Kazanmak başarmak değildir. Önümüzde 20 tane daha engel var. Onları da kazanırsak başardık diyebileceğim. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Gelen yönetim, hepsi bildiğimiz ve futbolun içinde olan insanlar. Kongrede bazı adamlar musallat olmuştu kulübe. Onlara bırakmadıkları, engel oldukları için bu yönetime teşekkür ediyorum. Çünkü Eskişehirspor'un geleceği gidebilirdi" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise ligin en çok gol atan takımı olduklarını ancak kolay gol yediklerini söyledi. Defans hattında önemli eksikleri olduğunu anlatan Taşyürek, "Öncelikle biz bugün 3 tane önemli eksiğimiz ile birlikte buraya geldik. Defans hattında olan iki oyuncumuz yoktu. En büyük sıkıntımız buydu. Ligin en çok gol atan takımıyız ama kolay gol yiyoruz duran toplarda. Eskişehir'de ilk duran toptan golü buldu. Bizim gördüğümüz bariz bir faul de vardı ama hakem göremedi. İkinci golde kırılma noktası oldu. İkinci yarı golü bulduk ama yetmedi. Eskişehirspor'u kutluyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Coşkun Demirbakan'ın açıklaması

Ahmet Taşyürek'in açıklaması

Genel görüntüler


Ahmet Taşyürek, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig ekibinin borcu dudak uçuklattı
Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı! Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı! Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 04:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]