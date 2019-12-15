Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor: 1-0 - Son Dakika Spor

Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor: 1-0

6 saat önce

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Kemal Elmas, Cem ÖzbayCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 60 Lazar), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 70 Gomis), Emircan Altıntaş (Dk.

Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor: 1-0, System.String[]

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Kemal Elmas, Cem Özbay

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 60 Lazar), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 70 Gomis), Emircan Altıntaş (Dk. 84 Emre Kurt), Gimbert

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Dk. 86 Görkem Can Güner), Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 55 Todorovic), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk. 55 Okan Deniz)

GOL: Dk. 39 (Pen.) Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Mehmet Sedef (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR:  Akabueze, Timur Temeltaş, Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor), Atakan Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.


- İstanbul
Mehmet Sedef, Değerli Taş, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi
Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti Üç büyüklerin kayıp haftası!

Son Dakika Haberleri
22:33 Sergen Yalçın: Şans bulduk ve gol atarak maçı kazandık - Son Dakika Spor
22:27 Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın: "Burayı özlemişiz" - Son Dakika Spor
22:26 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor
22:24 Maçın ardından - Son Dakika Spor
22:18 Yelken: Dragon Sonbahar Serisi Yarışları - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 22:49:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]