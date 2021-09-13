Cesaret elçilerinden kız öğrencilere: "Oyuna devam!"

40 yılı aşkın süredir kadınların ve genç kızların özgüvenli şekilde hayatlarına devam etmelerini destekleyen Orkid bu kez, genç kızlarımızın spor hayatına devam etmeleri, sporla olan bağlarını kuvvetlendirmeleri için "Oyuna Devam" projesini başlatıyor. Marka, proje kapsamında ortak noktası spor olan başarılı kadınları bir araya getirerek, genç kızlara sporla olan bağlarını kuvvetlendirecek mesajlar paylaşıyor.

Cesaret Elçileri Kız Öğrencilere Sesleniyor

"Oyuna Devam" projesi için bir araya gelen; başarılı oyuncu Bige Önal, Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul ve aynı zamanda matematik öğretmenliği de yapan triatlet İpek Öztosun kız öğrenciler ile cesaret mesajlarını paylaşıyor. Kamera karşısına geçen cesaret elçilerinin ortak noktası ise gençlik yıllarında sporla olan yakın ilişkilerinin hayattaki kazanımlarına olumlu etkileri ve genç kızları spora devam etmeleri konusunda cesaretlendirmeleri oluyor.

"Oyuna Devam" Edememek, Kızların Özgüvenlerini de Etkiliyor

Orkid'in İpsos ile Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre; ergenlik döneminde spor yapan kadınların %77'si, sporun bugün oldukları kişi olmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Ergenlik döneminde spor yapan kadınlar, sporun fiziki zindeliklerine ek olarak, özgüven, zihinsel dayanıklılık ve takım çalışması becerilerini geliştirdiğini vurguluyor. Buna rağmen, okul ve sınavlara odaklanma ihtiyacı hissetmek, maddi zorluklar ve aile, arkadaşlarından yeterli desteği görememe gibi sebeplerle genç kızların 5'te 1'i hiç spor yapmıyor.

Proje hakkında konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak "Kadınların ve genç kızların güçlenmesi ve daha özgüvenli olmasını destekleyen bir marka olarak, geçtiğimiz yıllarda başlattığımız 'Okula Devam' projemiz gibi eğitim hayatının yanı sıra spor hayatının da ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Sadece eğitim anlamında değil, sosyal ve çevresel anlamda da spor hayatının kesintisiz olabilmesi büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; spor yapmak, kızların özgüven ve önemli yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı oluyor. Genç kızlarımızı spora teşvik etmek için uzun süredir devam eden misyonumuzla, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile bir araya gelerek 'Oyuna Devam' kampanyamızla kız çocuklarının spora devam etmelerine yönelik gerekli spor malzemelerinin sağlanması konusunda destek olacağız. Biz de genç kızların özgüvenli birer birey olarak yetişebilmeleri için hayata geçirdiğimiz Oyuna Devam projesi ile hem bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak, hem de destek kampanyamızla kızların spor hayatlarına devam edebilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu da "Oyuna Devam" Kampanyasını Destekleyecek

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının Cesaret Sponsoru olan Orkid, geçtiğimiz dönemde spor ile uğraşan genç kızların yanında olmak adına yürüttüğü kampanya çerçevesinde Türkiye Voleybol Federasyonu'na yaptığı yardımlarla Ankara Voleybol Lisesi'nde okuyan genç kızlara destek olmuştu. Genç kızlara gösterdiği desteği her alanda devam ettiren Orkid, bu kez "Oyuna Devam" kampanyasıyla Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce genç kıza ulaşmayı hedefliyor. Marka genç kızları sporla tanıştırmak ve yetiştirmek amacı ile çalışmalarını sürdürüyor.