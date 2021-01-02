Cesaret gerektiren, riskli bir işti ama model ben olmalıydım - Son Dakika

Cesaret gerektiren, riskli bir işti ama model ben olmalıydım

02.01.2021 07:33
Cesaret gerektiren, riskli bir işti ama model ben olmalıydım, System.String[]

Fuar, reklam, moda gibi birçok alanda satış stratejisi olarak kadın bedeni kullanılıyor.

Fuar, reklam, moda gibi birçok alanda satış stratejisi olarak kadın bedeni kullanılıyor. Modern toplumda maalesef kadın bedeni en çok tüketilen nesnelerden biri. Gittikçe artan kadın hareketlerine rağmen bu sorun henüz aşılabilmiş değil. Bu duruma karşı çıkanlardan biri de Soner Yaman. Yaman, Kadıköy'deki Çınar Kuyumculuk'un satış danışmanı. Belki rastlamışsınızdır, mücevherlerini tanıtmak için alışılmışın dışında bir tanıtım gerçekleştirdi. Kuyumculuk sektöründe 10 yıldır çalışan Yaman, ürünlerin tanıtımı için kadın bedeni kullanmak yerine mücevherleri kendisi takıp objektifin karşısına geçti. Başlattığı kampanya sosyal medyada epey ses getirdi. Kampanyayı takdir eden de çok, eleştiren de... Soner Yaman sorularımızı yanıtladı.

Siz kimsiniz? Nasıl bir ailede yetiştiniz?

1989 İstanbul doğumluyum, lise mezunuyum. Her gün toplu taşımada gördüğünüz insanlardan biriyim. 10 yıldır kuyumculuk sektöründe satış danışmanı olarak çalışmaktayım. Annem, babam ve kardeşlerim kendi halinde yaşayan insanlar. Ailemde insana ve haklara verilen değer her zaman bize hissettirildi. Annem beni 'aslan oğlum' ya da 'sen erkek adamsın' gibi söylemlerle büyütmedi. Her zaman düşünceli olmaya, empati kurmaya davet etti. Bizler neysek ablam da oydu. Evimizde demokrasi hakimdi.

Bu proje nasıl oluştu?

Konuyla ilgili kafamda hep düşünceler vardı. "Neyi değiştirebilirim, böyle dümdüz yaşayıp gitmemeliyim" dedim. Sonra yapılanın tam tersini yapmak aklıma geldi. Model ben olmalıydım. Çünkü bu cesaret gerektiren bir işti ve bu riski almalıydım. Kendimden başka kimseyi de bu kadar yargının, hakaretin kucağına atamazdım. Kullanılan bedenleri protesto etmek için bile olsa bir başkasının bedenini kullanamazdım. Fotoğrafçı Fehime Dönmez, bana büyük bir samimiyet ve heyecanla eşlik etti.

Bu hareketle neyi hedeflediniz?

Ben kadın bedeni metalaşmasın; insana, canlıya, hatta cansıza dahi şiddet sona ersin istiyorum. Ben artık iyi olan her şey başımıza gelsin istiyorum. Bir kadın gece vakti işten çıkıp evine giderken bir an bile tedirgin olmasın istiyorum. Minibüste tek yolcu o bile kalsa, başını cama yaslayıp uyuyakalabilsin istiyorum. İnanın bunlar zor değil... İlgili ilgisiz birçok ürünün reklamında bedenleri için kullanılan kadınlar görüyoruz. Mesela herhangi bir mağaza açılışı var; kapısında hava soğuk dahi olsa mini etekle sizi gülümseyerek karşılayan kadınlar görüyoruz. Onlar ilgi çekmesi için birkaç günlüğüne geçici iş verilen, çeşitli ajanslar tarafından gönderilen kadınlar. Sanatı, ustalığı, tahsili için değil, onlar sadece bedenleri için oradalar. Bu sadece onlar için değil, tüm kadınlar, hatta erkekler için utanç kaynağı olmalı.

Erkeğin namuslu olduğu yerde...

Kadın hakları konusunda hep bu şekilde hassas mıydınız?

Sadece kadın hakları değil, tüm haklar konusunda hassasım. Ülkemiz şartlarında erkek çocukların yetiştirilmesinde bazı sorunlar gözlemliyorum. Bu 'aslan oğlum' motivasyonuyla büyüyen çocuklar ileride karşısındaki herkesi değersiz, kendini çok değerli görüyor. Boşanmak isteyen kadını kocası 'Sen beni nasıl boşarsın' diye öldürüyor ve bununla gurur duyuyor. Üstüne üstlük erkeğin ailesi de 'Arkandayız' diye destek veriyor. Bir kadını umutlarıyla toprağa vermek ne zamandan beri gurur verici oldu? Namus dediğimizde aklımıza ilk kadın geliyor, öyle değil mi? Aslında erkeğin namuslu olduğu yerde kadının namusunu korumasına gerek kalmaz. Bir yerde okumuştum; biz, kız çocuklarına yemek yapmayı, erkek çocuklarına da araba kullanmayı öğrettik, sonra kadını araba kullanamıyor, erkeği de yemek yapamıyor diye eleştirdik.

Projenizle ilgili ailenizin tepkisi ne oldu?

İki yıllık evliyim. Eşim sadece bu konuda değil, aldığım her kararda bana destek oldu ve saygı duydu. Tıpkı benim ona duyduğum gibi... Ailemeyse biraz sürpriz oldu. Hepsi kısa süreli bir şoktan sonra çok mutlu olduklarını ve her zaman yanımda olduklarını belirttiler.

Kampanyanın başlamasıyla takipçinizde ya da satışlarda artış gözlemlendi mi?

Fotoğrafları paylaştığım ilk iki gün sayfa çok eleştiri aldı. 'Neden bu kadar kıllı bir erkek seçilmiş', 'Neden kadın model değilmiş'... Sonra fotoğrafların altına proje amacını uzun uzun yazdım ve gören herkes birbirine gönderdi. Paylaşımlar o kadar arttı ki, sadece bir haftada 20 bin takipçi geldi. Ulaştığım insanların sayısı yüzbinleri buldu. Bu satış odaklı bir kampanya değil, aksine bir esnaf için çok riskli bir kampanya. İllaki tepki gösterenler olacaktı. Sonra birçok takipçim sadece destek amaçlı alışveriş yapmak istedi. Ben de onlara "Bu projeye vereceğiniz destek benim için bir alışverişten çok daha değerlidir" şeklinde cevap verdim. Hatta çevrimiçi veya İstanbul dışında satış yapmayacağımızı açıkladım ve "Amacımız Anadolu'daki bir esnafın müşterisini elinden almak değil, sesimizi herkese duyurmak" dedim.

"Kılları almasak fiyat ne olur?"

Sosyal medyadan ve çevrenizden ne gibi tepkiler alıyorsunuz?

Çevremdeki hiç kimse olayın buralara geleceğine ihtimal vermiyordu. Gelişmeler karşısında tebriklerini iletmeye başladılar ve sonuna kadar destek oldular. Sosyal medyadaysa yüzlerce destek mesajı yağdı ve hepsi beni çok mutlu etti. Eleştirenlerin, açıklamaların hiçbirini okumadığı, kampanyanın amacını anlamadığı çok belliydi. Sadece fotoğrafa bakıp direkt yorum veya mesaj iletmişlerdi. Görünce çok hoşuma giden yorumlar da oldu. "Kılları almasak fiyat ne olur", "Amazon Ormanı'nda yonca açmış sandım", "Kılların altını var", "Epilasyon için sponsor olalım" gibi yorumları görmek beni çok güldürdü.

Cesaret gerektiren, riskli bir işti ama model ben olmalıydım

İstanbul, Erkek, Kadın, Fuar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cesaret gerektiren, riskli bir işti ama model ben olmalıydım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz Trump'ın vetosu da yetmedi! Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım içeren tasarı yasalaştı MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor Zülfü Livaneli, yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını Twitter'dan paylaştı Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler         
23:00
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü         
20:59
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı         
15:57
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 07:38:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cesaret gerektiren, riskli bir işti ama model ben olmalıydım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei