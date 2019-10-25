Son Dakika Haberleri: Cesareti olan bu sokağa giriyor - NEW
Son Dakika Güncel Cesareti olan bu sokağa giriyor - NEW

Cesareti olan bu sokağa giriyor - NEW

1 saat önce

Clinton sokağından genel görüntüler Cadılar Bayramı süslemelerinden detaylar NEW JERSEY (AA) ABD'nin New Jersey eyaleti Hackensack kasabasındaki Clinton sokağı, Cadılar Bayramı dolayısıyla korku içerikli dekorasyonlarla süslendi.

Clinton sokağından genel görüntüler

Cadılar Bayramı süslemelerinden detaylar NEW JERSEY (AA) ABD'nin New Jersey eyaleti Hackensack kasabasındaki Clinton sokağı, Cadılar Bayramı dolayısıyla korku içerikli dekorasyonlarla süslendi. Ziyaretçiler korkuyu daha fazla yaşamak için bölgeye özellikle gece gelmeyi tercih ediyor.

Cesareti olan bu sokağa giriyor - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Cadılar Bayramı, New Jersey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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