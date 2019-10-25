Cesareti olan bu sokağa giriyor - NEW
1 saat önce
Clinton sokağından genel görüntüler Cadılar Bayramı süslemelerinden detaylar NEW JERSEY (AA) ABD'nin New Jersey eyaleti Hackensack kasabasındaki Clinton sokağı, Cadılar Bayramı dolayısıyla korku içerikli dekorasyonlarla süslendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Clinton sokağından genel görüntüler
Cadılar Bayramı süslemelerinden detaylar NEW JERSEY (AA) ABD'nin New Jersey eyaleti Hackensack kasabasındaki Clinton sokağı, Cadılar Bayramı dolayısıyla korku içerikli dekorasyonlarla süslendi. Ziyaretçiler korkuyu daha fazla yaşamak için bölgeye özellikle gece gelmeyi tercih ediyor.
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