Cesaretine hayran bıraktı

Müzik piyasasına bu kez ilk Müzik öncülüğünde "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısı ile damga vurmaya hazırlanan Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadı. Günlerce süren klip çekiminin ardından, hem yönetip hem besteleyip hem söylediği şarkısı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. Müzik listelerine adını altın harflere yazdırmaya hazırlanan genç yetenek, "Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım." cümleleri ile ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Daha 17 yaşında olmasına rağmen dünyada 76 ülkeyi gezip, birçok dizi, kısa film ve reklamda yer alan Eriç, Miss Turkey 2021'in de finalistleri arasında. En çok dikkat çeken güzeller arasında olan Alara Eriç adeta "On parmağında on marifet." dedirtiyor.