Son Dakika Haberleri: Cesaria Evora Tribute Orkestrası Bursa'da konser verdi
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Cesaria Evora Tribute Orkestrası Bursa'da konser verdi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Cesaria Evora Tribute Orkestrası müzikseverlerle buluştu.

Cesaria Evora Tribute Orkestrası Bursa'da konser verdi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Cesaria Evora Tribute Orkestrası müzikseverlerle buluştu.

Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Cabo Verde'nin hasret, aşk ve deniz kokan şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran, son yıllarda dünya müziğinin kazandığı en özel isimlerden biri haline gelen çıplak ayaklı diva Cesaria Evora'nın müzikleri, Cesaria Evora Orkestrası eşliğinde seslendirdi.
Konserde, Cesaria Evora Tribute Orkestrası, sevilen şarkılarından oluşan geniş ve eğlenceli repertuvara yer verdi.
Bursalı müzikseverler zaman zaman çalınan şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:52 Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Cesaria Evora, Kültür Sanat
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