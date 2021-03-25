ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı - Son Dakika

ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (ÇESAV) 25. Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (ÇESAV) 25. Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ÇESAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mütevelli Heyet Üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda divan kurulu oluşturularak genel kurul kararlarını onama yetkisi divan heyetine verilmesi konusu ile faaliyet raporu görüşülerek onaylandı. Denetim kurulu raporunun da oya sunulduğu toplantıda bilanço gelir gider hesapları ile tahmini bütçe incelenerek oylandı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'ı aradı: O ne frikikti ya

Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar

Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş

İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız

Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu

Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak

Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi