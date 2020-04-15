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Cesc Fabregas, yeni akım başlattı!
7 saat önce
Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas, dikkat çekmek için poşet çayı ayağıyla bardağa attığı videoyu paylaştı ve korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerine destek vermek için futbolcu arkadaşlarını çağrıda bulundu.
Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas, dikkat çekmek için poşet çayı ayağıyla bardağa attığı videoyu paylaştı ve korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerine destek vermek için futbolcu arkadaşlarını çağrıda bulundu.
Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbolcular, vakitlerini evlerde değişik aktiviteler yaparak geçiriyor. Onlardan birini de Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas gerçekleştirdi. Fabregas sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, poşet çayı ayağıyla bardağa atmaya çalıştı. 32 yaşındaki futbolcu başarılı bir şekilde poşet çayı bardaktan geçirdi. Bu video ile dikkat çekmek istediğini belirten İspanyol futbolcu, korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerinin eksikliklerine yardım toplamak için futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:24 Kaynak: İHA
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