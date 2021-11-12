Adana'da Ali Ertan'ın boğazından bıçaklanarak öldürülüp, cesedinin çuval içerisinde kanala atılmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Adle Ertan, katil zanlısı baba Mehmet Ertan ile babanın nikahsız birlikte yaşadığı ikinci eşi Rukiye A.?nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Ali Ertan'ın ablasının eşinin sorgusu ise sürüyor.