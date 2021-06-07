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Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı - Son Dakika

Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı

07.06.2021 09:27
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı, System.String[]

Kars'ta birkaç aylık gelinken geçen ocak ayında baza kapağının altına sıkışarak ölmüş bulunan 20 yaşındaki Yonca Aladağ'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Baba Fevzi Aladağ, "Kızım o adamla evlenmek zorunda kaldı ama resmi nikah yapmadılar. Cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirmişler. Külotlu çorap bile giydirmişler. Olay sabah olmuş. Her gün geç kalkan eşi, o gün saat 05.00'da uyandığını söylemiş. Şu anda da ortada yok" dedi.

Geçen yıl Ocak ayınca Kağızman ilçesine bağlı Akören köyünde yaşayan 20 yaşındaki Yonca Aladağ, baza kapağının altında ölmüş olarak bulundu. Birkaç ay önce zorunlu olarak evlendiği ortaya çıkan Yonca'nın babası Fevzi Aladağ, kızının kazayla ölmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

"KIZININ ADI ÇIKTI" DENİLİNCE EVLENDİRMİŞLER

Sevgilisi Yusuf Aydın'ın, kızının fotoğraflarını montajla uygunsuz hale getirerek paylaştığını söyleyen Fevzi Aladağ, "'Kızının adı çıktı" denilince aileler arasında evlenmelerine karar verildi. Aladağ, "Ben o zaman Kıbrıs'ta çalışıyordum. Kızımın başına çorap ördüler. Resmi nikahta yapmadılar. Daha evleneli birkaç ay olmuştu. Ne olduysa o evde oldu, hayatını kararttılar" dedi.

"KÜLOTLU ÇORAP BİLE GİYDİRMİŞLER"

Sabah'ta yer alan habere göre Aladağ, şöyle devam etti; "Şüpheli bulgular ortaya çıkınca şimdi savcılığa başvurarak şikayetçi olduk. Çünkü, kızım bazanın altında kaldıktan 3-4 saat sonra hastaneye götürülmüş. Üstelik, kayınvalidesi ve görümceleri, kızımın cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirmişler. Gerekçesini de, 'üzerinde gecelikleri vardı. Bu nedenle giydirdik' diye açıklamışlar. Külotlu çorap bile giydirmişler.

"BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAM ŞU AN ORTADA YOK"

Olay saat 08.00 - 08.30 saatleri arasında olmuş. Her gün uykudan geç kalktığı iddia edilen kızımın birlikte yaşadığı Yusuf Aydın ifadesinde olay günü 05.00'te uyandığını söylemiş. Annesinin yanına gitmiş. Sonra amcasına gitmiş. Yonca'nın başına gelenleri kendine kardeşinin haber verdiğini söylemiş. Yusuf Aydın'ın ailesinin de cinayeti örtbas ettiklerini düşünüyorum. Şu anda Yusuf Aydın ortada yok."

KARS BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU SAHİP ÇIKTI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının ölümünü şüpheli bularak, soruşturmayı genişletti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da Yonca Aladağ'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil oldu. Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na bağlı avukatlarda Yonca Aladağ'ın ailesinin yanında yer aldı.

Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı

Kağızman, Aydın, Kars, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Etirol Orhan: düzgün adam mı bulamıyorsunuz da bu kazmalar ile birlikte oluyorsunuz birde erkekler suçlu sizler hiç suçunuz yok zaten işinize nasıl geliyorsa öyle davranıyorsunuz Cevap Yaz 23 20 Yayından Kaldır
  • Ahmet Genç: KADINLARIMIZI HUNLARCA ÖLDÜREN İŞKENCE DEN KİM VARSA RABBİM ONLARI KAHHAR İSMİYLE KAHR ETSİN Cevap Yaz 137 2 Yayından Kaldır
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