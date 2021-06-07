Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı - Son Dakika

Geçen yıl Ocak ayınca Kağızman ilçesine bağlı Akören köyünde yaşayan 20 yaşındaki Yonca Aladağ, baza kapağının altında ölmüş olarak bulundu. Birkaç ay önce zorunlu olarak evlendiği ortaya çıkan Yonca'nın babası Fevzi Aladağ, kızının kazayla ölmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

"KIZININ ADI ÇIKTI" DENİLİNCE EVLENDİRMİŞLER

Sevgilisi Yusuf Aydın'ın, kızının fotoğraflarını montajla uygunsuz hale getirerek paylaştığını söyleyen Fevzi Aladağ, "'Kızının adı çıktı" denilince aileler arasında evlenmelerine karar verildi. Aladağ, "Ben o zaman Kıbrıs'ta çalışıyordum. Kızımın başına çorap ördüler. Resmi nikahta yapmadılar. Daha evleneli birkaç ay olmuştu. Ne olduysa o evde oldu, hayatını kararttılar" dedi.

"KÜLOTLU ÇORAP BİLE GİYDİRMİŞLER"

Sabah'ta yer alan habere göre Aladağ, şöyle devam etti; "Şüpheli bulgular ortaya çıkınca şimdi savcılığa başvurarak şikayetçi olduk. Çünkü, kızım bazanın altında kaldıktan 3-4 saat sonra hastaneye götürülmüş. Üstelik, kayınvalidesi ve görümceleri, kızımın cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirmişler. Gerekçesini de, 'üzerinde gecelikleri vardı. Bu nedenle giydirdik' diye açıklamışlar. Külotlu çorap bile giydirmişler.

"BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAM ŞU AN ORTADA YOK"

Olay saat 08.00 - 08.30 saatleri arasında olmuş. Her gün uykudan geç kalktığı iddia edilen kızımın birlikte yaşadığı Yusuf Aydın ifadesinde olay günü 05.00'te uyandığını söylemiş. Annesinin yanına gitmiş. Sonra amcasına gitmiş. Yonca'nın başına gelenleri kendine kardeşinin haber verdiğini söylemiş. Yusuf Aydın'ın ailesinin de cinayeti örtbas ettiklerini düşünüyorum. Şu anda Yusuf Aydın ortada yok."

KARS BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU SAHİP ÇIKTI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının ölümünü şüpheli bularak, soruşturmayı genişletti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da Yonca Aladağ'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil oldu. Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na bağlı avukatlarda Yonca Aladağ'ın ailesinin yanında yer aldı.