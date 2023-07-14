Cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı - Son Dakika
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Cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

14.07.2023 13:52

Karabük'te üst geçidin yürüyen merdiveninin altında cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi gözaltına alındı. Bebeğin annesi S.K. (28), hamile olduğunu fark etmediğini ve düşük yaptığını söyledi. Gözaltına alınan S.K.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

Ersin Turan

KARABÜK (İHA) - Karabük'te üst geçidin yürüyen merdiveninin altında cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi mevkisinde güzergahı kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etmesi üzerine polisin başlattığı soruşturmada, bebeğin annesinin S.K. (28) olduğu tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan S.K.'nin (28) ifadesinde, hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.K.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Karabük, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı - Son Dakika


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