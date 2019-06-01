Cesedi bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş (2)
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TUTUKLANDILARAntalya'da Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle çağırdıkları evde öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana attıkları ortaya çıkan Lütfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş, savcılık...
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle çağırdıkları evde öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana attıkları ortaya çıkan Lütfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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