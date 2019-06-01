Son Dakika Haberleri: Cesedi bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş (2)
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Cesedi bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş (2)

44 dakika önce

TUTUKLANDILARAntalya'da Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle çağırdıkları evde öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana attıkları ortaya çıkan Lütfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş, savcılık...

Cesedi bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle çağırdıkları evde öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana attıkları ortaya çıkan Lütfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli,  'tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
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