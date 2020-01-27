Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı - Son Dakika

Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı

10 dakika önce

ANTALYA Konyaaltı sahili açıklarında cesedi bulunan kadının, İran vatandaşı Chonoor Younesı (41) olduğu belirlendi.

Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı, System.String[]

ANTALYA Konyaaltı sahili açıklarında cesedi bulunan kadının, İran vatandaşı Chonoor Younesı (41) olduğu belirlendi. Chonoor Younesı'nin üzerinde, 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu ortaya çıktı.

Konyaaltı Sahili açıklarında dün öğle saatlerinde bir kadın cesedi olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Denizden çıkartılan cesedin, Chonoor Younesı adlı kadına ait olduğu belirlendi. İran uyruklu olan Younesı'in üzerinde 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu bildirildi. İranlı kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.


Konyaaltı Sahili, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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