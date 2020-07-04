Cesedi bulunan kadını oğlu öldürmüş - Son Dakika

Cesedi bulunan kadını oğlu öldürmüş

Manisa'da 2 gün önce evde cesedi bulunan kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Manisa'da 2 gün önce evde cesedi bulunan kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette sorguya alınan gencin kedi besleme tartışması sonucu ittirdiği annesinin başına mutfak bankosuna çarptığını ve yere düşen annesini cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Arda Mahallesinde ikamet eden Nuray Duğrul (54) 2 Temmuz günü evine tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Duğrul'un oğlu İlhan Süngerciler'i (20) gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve ölümünü komşularından öğrendiğini kaydeden Süngerciler'in çelişen ifadeleri polisin dikkatini çekti. İkinci kez ifadesi alınan İlhan Süngerciler bu kez cinayeti itiraf etti. İfadesinde, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istemesi sebebiyle annesiyle tartışmaya başladığını aktaran Süngerciler, bu sırada annesini göğüs kısmından ittirdiğini ve dengesini kaybeden kadının başını mutfak bankosuna çarparak yere düştüğünü anlattığı öğrenildi. Süngerciler, daha sonra yerdeki annesini cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra büyük bir korku yaşadığını ve işe gittiğini ifade etti.


Cinayeti itiraf İlhan Süngerciler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi bulunan kadını oğlu öldürmüş - Son Dakika
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