Son Dakika Haberleri: Cesedi Bulunan Kadının Anne ve Babasına Gözaltı

Cesedi Bulunan Kadının Anne ve Babasına Gözaltı

2 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Didem Uslu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında annesi ve babası gözaltına alındı.

Cesedi Bulunan Kadının Anne ve Babasına Gözaltı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Didem Uslu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında annesi ve babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri cinayet büro ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları araştırmada, daha önce kolu kesik şekilde bulunan Uslu'nun, vücudunun diğer parçalarına da ulaştı.


Olay yerinde toplanan kanıtlar ve yapılan incelemede, Uslu'nun boyun ve bazı vücut parçalarının milimetrik olarak kesildiğinin belirlendiği öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Uslu'nun döner ustası babası Hasan Uslu ve annesi Satı Uslu'yu gözaltına aldı.


Olay


Geçen hafta kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik bir kol bulunmuş, polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:36 Kaynak: AA

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