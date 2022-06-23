Cesedi bulunan kayıp emlakçının kız arkadaşı intihara kalkıştı - Son Dakika
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Cesedi bulunan kayıp emlakçının kız arkadaşı intihara kalkıştı

23.06.2022 22:23
Cesedi bulunan kayıp emlakçının kız arkadaşı intihara kalkıştı

Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçının ölüm haberinin ardından kız arkadaşı intihara kalkıştı.

Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçının ölüm haberinin ardından kız arkadaşı intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından son anda balkondan çekilip alınan kadının gün içerisinde de emlakçının cesedi bulunmadan önce balkondan aşağıya eşya atarak bir aracın camına zarar verdiği ve bu nedenle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun arkadaşı olduğu ve emniyette konu hakkında ifadesine başvurulan İmren Demiral, ölüm haberinin ardından intihara kalkıştı. Yaşadığı binanın üçüncü katındaki dairesinin balkonuna çıkan ve aşağıya doğru sarkan Demiral'ı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı hava yastığı açtı. Demiral'ın evine giren polis ekipleri balkondan sarkan kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak çekip kurtardı.

Gündüz de yola eşyalar attı

Öte yandan, gün içerisinde yine evinin balkonuna çıkan İmren Demiral'ın balkondan aşağıya çeşitli eşyalar attığı öğrenildi. Demiral'ın balkondan yola attığı kül tablası bir aracın ön camına isabet etti. Araç sahibinin şikayeti üzerine Demiral, emniyete götürülmek için çağrıldığı sırada dakikalarca kapıyı açmadı. Polis ekiplerinin ikna girişimleri sonucu Demiral'ın gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bir anda camlarının kırıldığını ve ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Bahadır Çalış, "Hareket halindeyken bir anda sert bir cisim düştü. O an bir panikledik. Yüzümüze cam kırıkları geldi. Karşı binanın üçüncü katından atıldığını söylediler. Muhtemelen psikolojik sıkıntıları olan birisi. Halen de atmaya devam ediyor. Milletin huzur ve güvenliği tehlikede bunun önlenmesi için şikayetçi olacağız" dedi. - ANTALYA

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Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor
Kaynak: İHA

Ahmet Ataoğlu, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi bulunan kayıp emlakçının kız arkadaşı intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cesedi bulunan kayıp emlakçının kız arkadaşı intihara kalkıştı - Son Dakika
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