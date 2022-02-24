Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

24.02.2022 09:09

Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Bahçeci'nin canız bedeni, önceki gün Koruyucu köyündeki arazide gömülü halde bulundu. Ceset, yapılan çalışmalarla çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 7'si Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan 7'i şüphelinden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartlı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ

Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde 12 şüpheli adliyede Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde 12 şüpheli adliyede Cesedi bulunan muhtar olayında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi Cesedi bulunan muhtar olayında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kızılay Mahallesi, Elazığ, Muhtar, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
08:28 Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü
08:18 Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları: Bombardımandan kaçış kamerada
08:09 Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement