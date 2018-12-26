Cesedi Bulunan Suriyelinin Yakınları Sinir Krizleri Geçirdi
1 saat önce
Cesedi bulunan Suriyelinin yakınları sinir krizleri geçirdi 15 gündür kayıp olarak aranırken cesedi derede bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Suriyelinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındıADANA - Adana'da 15 gündür haber alınamayan ve dün gece cesedi...
Cesedi bulunan Suriyelinin yakınları sinir krizleri geçirdi
15 gündür kayıp olarak aranırken cesedi derede bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Suriyelinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp
Kurumundan alındı
ADANA - Adana
'da 15 gündür haber alınamayan ve dün gece cesedi bulunan Suriyeli Muhammed Abdo'nun cenazesi yakınları tarafından alındı. Cenazenin alındığı sırada Abdo'nun yakınları sinir krizleri geçirdi.
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Salı günü evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suriyeli Muhammed Abdo'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin alındığı sırada Abdo'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Muhammed Abdo'nun cenazesi defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili konuşan Abdo'nun oğlu Mahmud Abdo, babalarını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Babamızı bulduğu için devletten Allah razı olsun. Babamı öldürüp dereye atmışlar. Ama biz katilin yakalanmasını istiyoruz. Çünkü bugün benim babama yaptılar, yarın başkasına da yaparlar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:49 Kaynak: İHA
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