Üye Girişi
Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor - Son Dakika

Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor

21.11.2021 23:09

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ineğini otlatmak için getirdiği dağ yolunda başı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın kesilmiş başı ise jandarma ekipleri tarafından cesedin bulunduğu çevrede aranıyor.

Çaycuma'nın Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde kızı ile birlikte yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki Mustafa Keleş; iddiaya göre ineğini otlatmak için dağ yoluna gitti.

KESİK BAŞ ARANIYOR

Aradan geçen bir kaç saat sonra Keleş'in ormanlık alandaki cansız bedeni bir köylü tarafından bulundu. Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğu öğrenildi. Başı kesilmiş halde bulunan Keleş'in cansız bedeni üzerinde delil toplayan ekipler kesilmiş başı ise cesedin yakınında arama çalışmasını sürdürüyor.

"ÇOK MASUM BİR İNSANDI"

Görgü tanığının ifadesine başvurulurken olayı öğrenen köylüler dağ yoluna akın etti. İHA'ya konuşan Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe, "Telefon geldiğinde bana Mustafa Keleş'in öldüğü ihbarı geldi. Cenazesi tarlada olduğunu söylediler. Jandarmayla beraber olay yerine geldik. Öyle bir masum insan ki böyle bir olaya layık görüldüğüne inanmıyorum. Çok değerli bir ağabeyimizdi. Başının kesik olduğu söylendi. Hanımı öldü. Çocukları gurbette. Kızıyla beraber yaşıyordu. Başımız sağ olsun gerçekten acımız büyük" diye konuştu.

Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor
Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor
Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor

Kadıoğlu, Jandarma, Masum, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın koreografisine Volkan Demirel'den gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular 23:03 Galatasaray'ın koreografisine Volkan Demirel'den gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi 21:27 Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi Çöplükte çanta içinde cenin bulundu 18:53 Çöplükte çanta içinde cenin bulundu
50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor 17:55 50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır 16:52 Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi 15:41 Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer 14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi 12:52 Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri
23:09 Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor
23:03 Galatasaray'ın koreografisine Volkan Demirel'den gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular
22:35 Performansıyla taraftarı mutlu eden Mesut Özil'den açıklama: Fenerbahçe'mle büyüdüm
22:21 Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor
22:06 Burak Elmas eleştiriye başlayınca yayıncı kuruluş canlı yayını kesti
22:05 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama
21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür
21:41 İlk derbisinde büyük başarı! Düdük çalmasıyla hüngür hüngür ağladı
21:40 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim
21:26 Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi
Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz         
23:10
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı         
17:55
Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu         
17:52
U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı         
16:50
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı         
13:41
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül         
11:49
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor         
09:17
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Milyoner'de Harvard öğrencisini yakan yabancı dil sorusu! Erkenden elendi Milyoner'de Harvard öğrencisini yakan yabancı dil sorusu! Erkenden elendi         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 23:14:41. #1.11#
SON DAKİKA: Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement