Son Dakika Haberleri: Cesedi Çayda Bulunan Kişinin Öldürüldüğü Belirlendi

Cesedi Çayda Bulunan Kişinin Öldürüldüğü Belirlendi

1 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, çayda erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Cesedi Çayda Bulunan Kişinin Öldürüldüğü Belirlendi, System.String[]
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, çayda erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice-Gökçebey mevkisinde çayda ölü bulunan Hasan Karademir'in (68) otopsisinde öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

İlçedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı iddiasıyla O.M, Ş.K. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Zonguldak, Gökçebey, Güncel
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