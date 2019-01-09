Son Dakika Haberleri: Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz...

Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz...

1 saat önce

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz..., System.String[]
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:11 Kaynak: AA

Meriç, Güncel
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