Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz...
1 saat önce
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç
'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş
'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:17 Kaynak: AA
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