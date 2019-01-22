Son Dakika Haberleri: Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz...

Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz...

1 saat önce

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.

Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz..., System.String[]
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:17 Kaynak: AA

İbrahim Güneş, Meriç, Güncel
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