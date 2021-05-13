Cesedi evde bulunan Suriyelinin cinayet şüphelisi ortaya çıktı: Çantayla koşarak uzaklaşmış - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yaşayan Suriyeli ailenin babası, 49 yaşındaki Abdulazim Mahmit'in bir süreden bu yana haber alamayan çocukları, eve gelerek kapıyı çaldı. Ancak çocuklarının ısrarcılığına rağmen kapıyı açmayan Mahmit'inin hayatından şüphe edilmeye başlandı.

Babalarının ölmüş olabileceği şüphesiyle eve pencereden giren çocuklar, korktukları manzarayla karşılaştı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Büyük bir şok yaşayan çocuklar, babaları Abdulazim Mahmit'ın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mahmit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ OĞLU EVDEN ÇANTAYLA KAÇMIŞ

Polis ekipleri tarafından hızlı şekilde başlatılan soruşturmanın ardından Suriyeli adamın katil zanlısı da ortaya çıkarıldı. Baba Mahmit'in, oğlu M.M.'nin arkadaşlarına karıştığı ve bu nedenle ikili arasında tartışma yaşandığı, daha sonra da evden bir el silah sesi geldiği belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 16 yaşındaki M.M.'nin elinde bir çantayla evden çıkıp uzaklaştığını tespit etti. Polis, cinayet şüphelisi M.M.'yi arıyor.