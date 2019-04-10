Cesedi İpte Asılı Bulunan 11 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi

Cesedi ipte asılı bulunan 11 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Çocuğun ölümünde internetten online oynanan oyunların payı olup olmadığı ise araştırılıyor Polis
söktüğü hard disk de delil arıyor
Çocuğun ölümü kayıtlara intihar olarak geçti
DENİZLİ - Denizli
'de bir anda ortadan kaybolduktan yaklaşık 14 saat sonra inşaatta ipte asılı cesedi bulunan 11 yaşındaki N.E.K isimli çocuk toprağa verildi. Resmi kayıtlara intihar olarak geçen çocuğun ölümünde internetten online oynanan oyunların payı olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediyor. Serinhisar
ilçesi Kayı Mahallesinde meydana gelen olayda, Yenice
Mahallesinde oturan ve 6. sınıfta öğrenim gören N.E.K isimli çocuk önceki gün öğleden sonra bir anda ortadan kayboldu. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede detaylı bir çalışma yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisle birlikte ilçe sakinleri de küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına katıldı. N.E.K'den kahreden haber ise dün sabah saatlerinde Kayı mahallesinden geldi. . Arama çalışmaları kapsamında boş bina ve inşaatlara bakan ekipler, mahalledeki 2 katlı binanın bodrum katına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. N.E.K binanın bodrumunda tavana monte edilen ve genellikle hamak asmak için kullanılan çengele iple asılı halde bulundu. N.E.K'nin öldüğü yerde devrilmiş halde ahşap eski bir sandalyede bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. N.E.K., için ise bugün cenaze töreni gerçekleştirildi.
Küçük çocuğun arkadaşları cenaze namazında saf tuttu
Cenaze töreninde baba M.K., taziyeleri kabul ederken, küçük çocuğun okul arkadaşları da cenaze törenine katıldı. N.E.K.'nin okul arkadaşları da son yolculuğundan kendisini yalnız bırakmayarak cenaze namazı kıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası N.E.K., Serinhisar Belediyesi asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreninde baba M.K.'nin hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.
Küçük çocuk en son internet kafede göründü
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, N.E.K'nin önceki gün okula öğleden sonra gitmediği ve evden de 'ben oyun oynamaya gidiyorum' diyerek çıktığı öğrenildi. Küçük çocuğu gittiği internet kafede gören arkadaşları ise N.E.K'nin kısa bir süre bir savaş oyun oynadığını, ardından oyun oynayanları yaklaşık 10-15 dakika izledikten sonra kafeden çıktığını belirttiler.
Hard disk incelenmeye devam ediyor
N.E.K.'nin internet kafede oyun oynadığı bilgisayarın hard diski polis ekipleri tarafından sökülürken, dijital materyallerin Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında küçük çocuğun ölümü ise resmi kayıtlara intihar olarak geçti.
N.E.K.'nin ölümünde internet üzerinden oynanan online oyunların payı olup olmadığı için dijital materyallerin incelenmesi sonrası ortaya çıkacak raporda belli olacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.