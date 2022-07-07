Cesedi, kum dolu çuval içerisinde bulunmuştu - Son Dakika
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Cesedi, kum dolu çuval içerisinde bulunmuştu

07.07.2022 17:10
Cesedi, kum dolu çuval içerisinde bulunmuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürüldükten sonra kum dolu çuval içerisinde yol kenarına gömülen Ümit Erol, otopsi işlemlerinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürüldükten sonra kum dolu çuval içerisinde yol kenarına gömülen Ümit Erol, otopsi işlemlerinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

28 Haziran gecesi, Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine, Ortakent Dilekyolu Kavşağı ile Güzel Sanatlar Fakültesi binası arasındaki olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, yol kenarındaki toprak yığını altında, içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval ortaya çıkarıldı.

Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp bir kişi olduğu tespit edildi

Başlatılan soruşturma dahilinde Çiftlik Mahallesi'nde 2 çocuk babası Ümit Erol adlı vatandaş hakkında ağabeyinin kayıp başvurusu yaparak, kardeşinin 20 Haziran'da ortadan kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi. Soruşturmayı jandarma devralırken, Erol'un çevresindeki kişilerin ifadeleri alındı.

Önce uyuşturmuşlar, sonra silahla öldürmüşler

Çalışmalar dahilinde olayın baş şüphelisi araç kiralama firması işletmecisi H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ., E.D. ve A.T. adlı şüpheliler geçen hafta gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk belirlemelere göre Ümit Erol ile zanlılar arasında alacak verecek mevzusu yüzünden anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre Ümit Erol'un anestezi uzmanı yardımıyla önce uyuşturulduğu daha sonra öldürüldüğü sanılıyor.

Erol'un yaşamını yitirdikten sonra cesedinden kurtulabilmek için yakılmaya çalışıldığı ve kısmen yakıldığı, ardından asitle eritilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ceset, daha sonra olayın gerçekleştirildiği Çiftlik mahallesinden 30 kilometre uzağa, Ortakent Üniversite Caddesi'ne gömüldü.

Cenazesi toprağa verildi

Ümit Erol için bugün öğle namazını müteakiben Bitez Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Erol'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törende büyük üzüntü yaşandı. Babası ve kardeşlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Erol'un cenazesi toprağa verildi.

Ümit Erol'un babası Yusuf Erol, ise yaptığı açıklamada adaletin yerini bulmasını istedi. - MUĞLA

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Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme
Kaynak: İHA

Ümit Erol, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi, kum dolu çuval içerisinde bulunmuştu - Son Dakika

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