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3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: "Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu" - Son Dakika

3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: "Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu"

29.01.2022 15:02

3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: "Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu" Başkentte metruk bir binanın 3. katından düşüp donarak öldüğü iddia edilen 21 yaşındaki Şevval Abanoz'un ailesi kızlarının eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: "Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu"

ANKARA - Başkentte metruk bir binanın 3. katından düşüp donarak öldüğü iddia edilen 21 yaşındaki Şevval Abanoz'un ailesi kızlarının eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz 3 aylık evli olan 21 yaşındaki Şevval Abanoz, metruk bir binanın önünde cansız bedeni bulundu. Genç kızın binanın üçüncü katından düştükten sonra donarak öldüğü üzerinde durulsa da kesin ölüm sebebinin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Abanoz'un Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen yakınları ise genç kadının kocası Samet A. tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Genç kızını erken yaşta kaybetmenin acısıyla sarsılan Abanoz'un annesi ile teyzesinin feryadı ise yürekleri dağladı.

"Madem çocuğun psikopat evlendirmeseydin"

Şevval Abanoz'un annesi Gamze Kutlu, damadının psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, "Benim çocuğum 21 yaşındaydı. Kaynanası beni arıyor, 'kızın çıkmış gitmiş' diye. Komşuları bana dedi ki 'Kızın çekip gitmedi. Evde kavga oldu. Damadın kolundan dışarıya attı, arkasında da gitti dedi' Benim kızımı oraya götürüp de attı mı? Ben bunların cevabını isterim. Herkes sesimi duysun. Benim kızım 2 buçuk aylık evliydi. Daha elinin kınası üzerindeydi. Ben duvağıyla gelin verdim, kefeniyle mi götüreceğim kızımı buradan? Benim telefonlarımı açmadılar. Hiç biri arayıp da, 'Kızının başına bu geldi' demediler. Neredelerdi dünden beri? Ben hakkımı arıyorum, kızımın hakkını ve adaleti istiyorum. En azından kızımın başına neler geldiğini deselerdi. Telefonları kapatmakta ne? Hangi çağda yaşıyoruz biz? Bu böyle olmayacak. En üst mecralara çıkacağım, çocuğumun hakkı için. Ben 21 yaşında gül gibi kız verdim onlara. Böyle mi olacaktı? Madem çocuğun psikopat evlendirmeyeydin. Benim kızımda suç varsaydı, getirseydin 'al kızını' diyeydin. Her yere başvuracağım. Çocuğumun hakkını istiyorum. Ben daha 41 yaşında bir anneyim. Bu acıyla nasıl yaşayacağım? Düştüğü yerden can çekişmiş, donarak ölmüş" dedi.

"Damadım asabiydi"

Samet A.'nın nişanlıyken dahi kızıyla kavga ettiğini söyleyen anne Kutlu, "Kaynanasının evinde kimse yok. Karşı komşusu açtı dedi ki, 'patlama olmuş, silah sesi duyulmuş, bir kız kendisini atmış' dediler. Benim kızım mı diye kafayı yedim. Polise gittim. Böyle bir şey olduğunu söyledim. Adamlar bana önce açıklama yapmadılar. Şehir dışından geldiğimizi belirtince söylediler acı gerçeği. Ben her zaman çocuğumun arkasındayım. Şiddete hayır diyorum. Kadına şiddete hayır diyorum. Lanet olsun sizin bu psikopat evlatlarınıza. Zihinsel engeli varsa evlendirmeyin çocuklarınızı. Gidin rapor alın. Zeka testi yapın. Kadınlar olarak bunları istiyoruz. Hepimizin çocuğu öldü. Bir tek benim değil. Ben saçının teline kıyamıyordum çocuğumun. Onlara layıkmıydı ki aceba? Damadım asabiydi. Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu. Bizzat duydum ben küfürlerini. Aralarında ara sıra tartışmalar da oluyordu" diye konuştu.

Baba Uğur Kutlu: "Komşuları kavga ettiklerini söylediler"

Abanoz'un babası Uğur Kutlu ise, kızının komşularının kendisine, 'Kızını kolundan tutup dışarıya attılar' dediğini belirterek, "Söyleyecek bir şey yok. Acımız büyük. Biz Kırıkkale'de yaşıyoruz. 'Evden çıktı' dediler. Sonra da kimsenin telefonuna ulaşamadık. Dönüş yapan olmadı. Kayınbabasıyla konuştum. 'Hastanede' dedi. Kızımın evine gittim. Kapıyı çaldık, kimse yok. Komşuları çıktı, kavga ettiklerini söylediler. 'Kızını kolundan tutup dışarıya sürükleyip attılar' dedi komşuları. Ondan sonrasını da bilemiyoruz. Oradan atıldı mı, atladı mı? bilmiyoruz. Bize yüksekten düşme olarak ifade ettiler. Kayınvalidesi yakınında oturuyordu. Evine gittik. Kimse kapıyı açmadı. Karşı komşu çıktı. 'Arabalara binip gittiler, burada değiller' dedi komşular. Hiç bir şey bilmiyoruz. Biz yanına ziyarete gelmeyi düşünüyorduk ama yeni evli oldukları için geri çekildik. Birlikte zaman geçirsinler diye. Sürecin takipçisiyiz. Neticelenene kadar da bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Teyze Derya Abar: "Atıldığını söylüyorlar"

Abanoz'un teyzesi Derya Abar da olay günü karşı taraftan kimseye ulaşamadıklarını söyleyerek, "Metruk, kullanılamayan bir hastaneye kadar gitmiş. Hiçbir şey belli değil. Benim yeğenim daha 2.5 aydır evli. Polatlı'da. Ben teyzesiyim. Tartışma yaşamışlar. Daha sonrasında evden kendisinin çıktığını değil, atıldığını söylüyorlar. Kardeşim aramaya başlıyor. Ne eşine ne de onların ailesine ulaşabiliyor. Sonrasında karakola gidip öğreniyorlar. Kamera kayıtları falan hiçbir şey yok gittiği yerde. Gittiği yer metruk bina. Kendisimi atladı, eşimi attı bilmiyoruz. Cansız bedenine bir süre sonra ulaşılmış. Muhtemelen orada bir buçuk saat kalmış, donarak öldüğü de söyleniyor. Biz karşı tarafa hiç ulaşamadık. Yeni geldiler buraya. Eşinin asabi tavırları vardı" diye konuştu.

Genç kadının bir teyzesi ise, "Şikayetçiyiz. Gereği neyse yapılsın. O yaptı, o attı. Hukuki süreç başlatacağız. Kocası attı" diyerek feryat etti.

Şevval Abanoz'un cansız bedeni ise memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu
3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu

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Hakaret, Ankara, kavga, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: 'Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3. kattan düşüp donarak öldüğü iddia edilen genç kızın annesi feryat etti: "Nişanlıyken de kızıma küfür ve hakaret ediyordu" - Son Dakika
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