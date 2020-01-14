Cesedi minibüste bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen eski eşe tahliye kararı - Son Dakika

ESENYURT'ta 2018 yılında kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski eşi Yüksel Yağcı'nın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Yağcı getirildi. Tutuksuz sanıklardan ölen Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu İbrahim Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya da duruşmada hazır bulundu. Nazmiye Oruçoğlu'nun kardeşi Altune Duzla ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Nimet Demir, minibüsteki kırmızı lekenin mahiyetinin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye cevap verilmediğini belirtti. Şikayetçi avukatı Enes Oğuz Karakılıç, "minibüsün olay günü seyir güzergahındaki kamera kayıtlarının tespit edilmesini, olay üzerinden zaman geçtiği için kameradaki görüntülerin silinmiş olması nedeniyle kameraların bilirkişiye incelettirilerek silinmiş görüntülerin kurtarılmasını talep etti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ceza miktarı, kaçma ihtimalinin bulunması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

SANIK AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Yüksel Yağcı'nın avukatı, müvekkilinin bu suçu işlediğine dair dosyada somut bir delil bulunmadığını belirterek "Müvekkilim uzun süredir tutuklu bulunmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu bir oğlu vardır. Hem kendisinin, hem de ailesinin daha fazla mağdur edilmemesi için tahliyesini talep ediyorum" dedi.

SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, kameraların tespit edilerek silinmiş görüntülerin ihya edilmesi talebini somut belirli kameralar belirtilmediği gerekçesiyle reddetti. Heyet, sanık Yüksel Yağcı'nın tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık Yüksel Yağcı hakkında konutu terk etmemek ve yurt dışı yasağı konulmasına da karar verildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Eylül 2018'de Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu İbrahim Serhat Yağcı tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu, yapılan araştırmada 13 Eylül 2018'de Kemerburgaz'da atıl durumdaki minibüsün bagajında bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin DNA testiyle Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu tespit edilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturmada telefon kayıtlarında yapılan incelemede, Nazmiye Oruçoğlu'nun HTS kayıtlarına göre, şüpheliler Yüksel Yağcı ve Erhan Çetinkaya ile aralarında görüşme yaptıklarının tespit edildiği, Oruçoğlu'nun telefonunun kapandığında bu sanıklarla birlikte olduğu anlaşıldığı da kaydedildi. İddianamede, Yüksel Yağcı, Erhan Çetinkaya ve İbrahim Serhat Yağcı'nın "Kasten öldürme" suçunu birlikte işledikleri belirtilerek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Sanık Yüksel Yağcı önceki celse yaptığı savunmasında, "Nazmiye ile 2007 yılında ayrıldık. Ortak hisseli evimiz vardı. 2014 yılında oğlumuza vermek üzere ıslak imzalı senet imzaladık. Nazmiye evi vermek istemedi, aramızda sözlü münakaşa çıktı. En sonunda ev için verdiğim parayı geri vermeye ikna oldu. 'Nakit param yok, ıslak imzalı senet yapalım' dedi. 6 Eylül günü arkadaşım Erhan'ın aracı olduğu için onunla birlikte senet işlemlerini halletmek için çıktık. Senet işlemleri uzayınca Nazmiye sürekli 'Bu iş ne zaman biter?' diye sordu. Saat dört gibi, 'Çok önemli bir işim var yetişmeyecek gitmem lazım' dedi ve araçtan indi. Daha sonra oğlum Serhat sonra beni aradı, annesine ulaşamadıklarını söyledi. Birkaç gün boyunca aradık, komşulara sorduk. Gören kimse yoktu. Oğlum polise ifade verdi, kayıp başvurusu yaptık. Köye gittim, oğlum aradı. Bir kadın cesedi bulunmuş, bulunan cesedin annesi olduğunu söyledi. Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" demişti.

Sanıklardan İbrahim Serhat Yağcı ise, "6 Eylül günü anneme ulaşamayınca polis çağırdık. Kayıp başvurusunda bulunduk. Daha sonrasında beni aradılar annemin öldüğünü söylediler. Annemin öldürülmesindeki sebebin, hırsızlık, malvarlığı gibi şeyler olduğunu düşünüyorum" demişti. Sanıklardan Erhan Çetinkaya ise, Nazmiye Oruçoğlu'nu hayatında iki kez gördüğünü söyleyerek suçlamaları reddetmişti.

- İstanbul