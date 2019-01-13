Son Dakika Haberleri: Cesedi Parçalayıp Koliye Koydular

Cesedi Parçalayıp Koliye Koydular

27 dakika önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öldürülen şahsın cesedi, parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakıldı.

Cesedi Parçalayıp Koliye Koydular, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öldürülen şahsın cesedi, parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakıldı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473'üncü Sokak'ta bulunan Yünka Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı'nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede cesedin 52 yaşındaki R.Ü.'ye ait olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çok yönlü çalışma başlatan polis, koli ve olay yerinde parmak izi incelemesinde bulundu. Apartman sakinlerinin de bilgilerine başvuran polis, sokaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Polis, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu

Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde! Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 02:38:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cesedi Parçalayıp Koliye Koydular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]