Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş - Son Dakika

Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş

27.05.2021 10:51

Adana'da yaşayan sevgilisini ve onun yengesini öldüren Furkan A. her yerde aranmaya devam ediyor. Firari zanlının sevgilisini 1 ay önce kaçırıp 11 gün alıkoyduğu, bu süre içinde ise genç kadını dövüp "Seni öldürüp cesedini parçalarım" ifadeleriyle tehdit ettiği öğrenildi.

23 Mayıs'ta ilçeye bağlı Eski Kabasakal Mahallesi'nde gece geç saatlerde tarladan dönen işçiler, Müftü Mustafa Sokak'ta park halinde kapıları açık, çalışır vaziyette bir otomobili fark edince durdu. Ön camında kurşun izleri olan araçta bir kadın cesedini gören işçiler, durumu jandarmaya bildirdi. Ölen kadının, 3 çocuk annesi Tuğçe Duman (27) olduğu tespit edilirken, olay yerine 60 metre uzaklıkta bir başka kadının daha cesedi bulundu.

HER YERDE ARANIYOR

Bu kişinin de Duman'ın dayısıyla evli olan Suriye uyruklu Melek el Şemo (24) olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında da, her iki kadının Tuğçe Duman'ın sevgilisi Furkan A. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak Furkan A. saldırının ardından bir türlü yakalanamadı. Katil zanlısına yardım ettiği öne sürülen amcası İsmail A. ve oğlu Murat A. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgusu da sürüyor.

AYRILMAK İSTEYİNCE ŞİDDET GÖRDÜ

Tuğçe Duman'ın 2 yıl önce eşi Osman Duman'dan ayrılıp, ona boşanma davası açtığı, 3 çocuğunu alıp Kozan'a geldiği, Furkan A. ile de burada tanışıp sevgili oldukları öğrenildi. Ancak bu ilişkisi genç kadının hayatını kararttı. Furkan A.'dan ayrılmak isteyen Duman, sevgilisinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

1 AY ÖNCE KAÇIRMIŞ

Furkan A., 13 Mart'ta Duman'ı kaçırdı; genç kadının ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, genç kadını buldu, Tuğçe Duman 'Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirilirken, Apaydın için de 'uzaklaştırma kararı' çıkartıldı. Duman bir gün sonra buradan çıkıp, annesi Hatice Kır'ın yanına yerleşti. Ancak Furkan A., Duman'ın peşini bırakmadı ve ona, "Annenin evinden çıkıp, benimle yaşayacaksın yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti.

"CESEDİNİ PARÇALARA AYIRIRIM"

Kendisi ve ailesine zarar verilmesinden korkan Duman, 23 Nisan'da evden çıkıp Furkan A. ile gitmek zorunda kaldı. Furkan A. bulunmamak için sürekli adres değiştirirken, sevgilisinin telefonuna da el koydu. Çift, Kozan'da dağlık arazideki barakalarda kalırken, Duman telefonunu istedi, ancak Furkan A. önce sevgilisini dövdü, sonra da ona, "Eğer beni bırakıp gidersen seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalara ayırıp mağaraya atarım kimse bulamaz" dedi.

GİZLİCE POLİSİ ARAYINCA KURTULDU

4 Mayıs'ta çift, yürüyerek dağdan indi ve Kozan'a bağlı Bağlar Mahallesi'ne giderken, Furkan A.'nın kuzeni Murat A.'nın motosikletle yanlarına gelip, Duman'ı, "Şimdi annen seni bizim elimizden kurtarsın da görelim" diye tehdit ettiği öğrenildi. Genç kadının esareti, aynı gün tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği bir evde tanımadığı kişinin telefonundan polisi aramasıyla 11 gün sonra bitti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜRDÜ

Polis, ihbar üzerine harekete geçip Tuğçe Duman'ı mahsur kaldığı evden kurtardı. Furkan ve Murat A. da gözaltına alındı. Furkan A. polis merkezindeki ifadesinde de, "Tuğçe ile evlilik konusunu görüştük. Bana; 'Gel beni götür, birlikte kaçalım' dedi. Ben de onu evinden aldım. Kendisiyle 4 Mayıs'ta gittiğimiz evde tartıştık. Onu darp etmedim. Bana iftira atıyor" dediği öğrenildi. Bu olaydan sonra da Furkan A. için uzaklaştırma kararı çıktığı belirlendi. Ancak buna rağmen Furkan A. hem Duman'ı hem de Suriyeli kadını öldürdü. Şu an jandarma her yerde Furkan A.'yı arıyor.

Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş

Kabasakal, Müftü, Kozan, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Öyle mi: İdam gelse istemiyoruz derler idam yok idam gelsin derler insan oğlu hep der birşeyler ister memnun olmaz pekii bunun sonu var mı bu cinayetler nasıp son bulacak müebbet yatmak çözüm mü sizce? Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • akın: MAALESEF ÜLKEMDE EMNİYET ZAAFI VAR CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL.ÖLDÜREN YATIP ÇIKIYOR OLAN ÖLEN VE GERİDE BIRAKTIĞI ÇOLUK ÇOCUĞUNA OLUYOR.NEDEN HALA BEKLENİYOR DAHA KAÇ KAÇ KAÇ ÇOÇUK ANNESİZ KALACAK BUNUN VEBALİ EN ASTINDAN EN ÜSTÜNE KADAR VEBAL VE SORUMLULUĞUNDADIR. UNUTMAYIN İLAHİ ADALET HESAP GÜNÜ ÇOOK ZOR VE ÇETİN GECER KEŞKELER FAYDA ETMEZ BİLESİNİZ Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır

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ŞU AN BURADASINIZ: Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş - Son Dakika
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