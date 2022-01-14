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Cesedi yakılan Akademisyen Aylin Sözer'in Davası: Tutukluluk hali devam etti - Son Dakika

Cesedi yakılan Akademisyen Aylin Sözer'in Davası: Tutukluluk hali devam etti

14.01.2022 18:01
Cesedi yakılan Akademisyen Aylin Sözer'in Davası: Tutukluluk hali devam etti

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız'ın (32) tutukluluk hali devam etti.

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız'ın (32) tutukluluk hali devam etti.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Tutuklu sanık Ayyıldız söz verildiğinde suçlamayı kabul etmediği önceki savunmalarını tekrar ederek "Beni çocuklarımın yanına Manisa'ya gönderin. Zaten tutukluyum, kaçabilme ihtimalim söz konusu değildir" dedi. Tanık olarak dinlenen Kamer Çiftçi, olay tarihinde çilingir olarak çalıştığını belirterek "Kapının üst kilidini açtım. Açmama rağmen kapı tamamen açılmadı. Eski zincir mantığıyla kapıya konulmuş bir güvenlik kelepçesi kapıyı tutuyordu. Kısa bir süre sonra kapı itilerek tekrar kapatıldı. Ben de bunun üzerine görevlilere içeride birinin olduğunu söyledim. Kapıyı tekrar aynı şekilde açtık. O sırada, sol tarafta bulunan aynadan içeride bulunan birinin mutfağa girdiğini, bıçak alarak kapıya doğru yöneldiğini gördüm. Kısa bir süre sonra kapının aralığından yoğun bir ateş çıktı. Devamında ise içeriden yoğun bir gaz kaçağı sesi geldiğini fark ettim. İçeride bulunan kişi evi yakıyordu" ifadelerini kullandı.

'İÇERİDEN KUVVETLİ BİR ALEV GELDİ'Tanık Derya Alageyik de olay günü Sözer'in evine gittiğini, kapının mercek bölümünden içeride birinin olduğunu fark ettiklerini dile getirerek, Sözer'i aradıklarını fakat telefonunu açmadığını söyledi. Tanık Alageyik, beyanını şu şekilde sürdürdü: "Buna karşılık Aylin Sözer'in telefonundan küfürlü ve değişik mesajlar geliyordu. Sonrasında polisi çağırdık. Çilingir kapıyı açmasına rağmen kapı tamamen açılmadı. İçeride bulunan kişi elindeki bıçakla kapının arkasından savurdu. Polis memuru bıçağı tuttu ve kapıyı açmaya çalıştılar"İçerideki kişinin bıçakla kapıyı açtırmamak için direndiğini kaydeden Alageyik, "Sonrasında içeriden kuvvetli bir alev geldi. Bu alevden hem polis memurları hem de biz ciddi şekilde etkilendik ve yere düştük. Yüzümüz kararmış vaziyetteydi. Bu alev bir patlama sesiyle geldi içeriden. Biz balkondan öncelikle apartman görevlisine doğal gazı kesmesi için seslendik. Çünkü içeriden gelen sesler itibariyle doğal gaz saatinin patladığını düşündük. Sonrasında itfaiye geldi, koridor komple yanmış vaziyetteydi" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen 3 tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Aylin Sözer'in (48) 26 Kasım 2020'de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede sanık Kemal Ayyıldız'ın (32) Sözer'in boğazını kesip yakarak kaybettiği öne sürülüyor.İddianamede sanık Ayyıldız'ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca sanık Ayyıldız'ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Ayrıca bir diğer sanık Murat Delde hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız'a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.


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Kemal Ayyıldız, Öğretim Üyesi, Aylin Sözer, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cesedi yakılan Akademisyen Aylin Sözer'in Davası: Tutukluluk hali devam etti - Son Dakika
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