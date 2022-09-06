Sulama kanalında kaybolan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Sulama kanalında kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

06.09.2022 11:22

Cesedin bulunduğu yer ve sulama kanalı Olay yerinde çalışma yapan ekipler Ambulansın olay yerine gelmesi Polisin, keçi sürüsünün cesede yaklaşmaması için önlem alması Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi ADANA - Adana'da sulama kanalında bir kadının çırpındığı yönünde...

Cesedin bulunduğu yer ve sulama kanalı

Olay yerinde çalışma yapan ekipler

Ambulansın olay yerine gelmesi

Polisin, keçi sürüsünün cesede yaklaşmaması için önlem alması Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi

ADANA - Adana'da sulama kanalında bir kadının çırpındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, arama çalışması yaptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine söz konusu yere polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İhbarcıyla görüşen ekipler, su dolu kanalda ve çevresinde çalışması başlattı.

Kanal boyunca yaklaşık 10 kilometre ilerleyen ekipler, köprü ayakları, kapaklar ve otluklarda arama yaptı.

Karanlık nedeniyle taban kısmı görünmeyen kanala el fenerleriyle ışık tutan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

di.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalında kaybolan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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