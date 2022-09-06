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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine söz konusu yere polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalında kaybolan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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