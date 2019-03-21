Son Dakika Haberleri: Ceset Bulduğu İhbarı Yaptı, Cinayet Zanlısı Çıktı

Ceset Bulduğu İhbarı Yaptı, Cinayet Zanlısı Çıktı

37 dakika önce

Konya'da, arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapan kişi, cinayet zanlısı çıktı.

Ceset Bulduğu İhbarı Yaptı, Cinayet Zanlısı Çıktı, System.String[]
Konya'da, arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapan kişi, cinayet zanlısı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa K. 112 Acil Servis'i arayarak, bir gün önce beraber alkol aldıkları Veysel Akman'ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yaptı.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman'ın başında darp izi olduğunu belirledi.

Ekipler, ihbarı yapan Mustafa K. (45) ile beraberindeki M.S. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Mustafa K'nin jandarmadaki ifadesinde, kendisine bir miktar borcu bulunan Akman'la akşam alkol aldıklarını, parayı istemesi üzerine alkolün de etkisiyle kavga ettiklerini ve başına sert bir cisimle vurduğunu, ardından evin bahçesinde bulunan köpek kulübesinin önüne attıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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